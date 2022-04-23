«Красава» ищет стадион для проведения домашних матчей

Блогер Евгений Савин рассказал, как обстоят дела с поиском нового домашнего стадиона для его клуба «Красава».

«Мы доигрываем сезон, тренируемся. «Красава» не собирается сворачиваться и закрываться, до лета играем в России. Где мы будем доигрывать чемпионат, мы сейчас решаем, разберёмся. Мы найдём, где мы будем играть домашние матчи. По тренировкам вопрос решили, проводим их на частных полях», - приводит слова Савина «Чемпионат».

Напомним, что «Красава» выступает в группе 2А чемпионата ФНЛ-2, занимая в ней третье место, набрав 31 очка после 18 матчей. Сегодня клуб сыграет в гостях с ярославским «Шинником».