Ибрагимович оправился от травмы и готов сыграть с «Лацио»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович покинул лазарет. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным источника, шведский нападающий оправился от травмы колена и готов сыграть с «Лацио» в 34-м туре Серии А.

Напомним, встреча состоится в воскресенье, 24 апреля и пройдет в Риме.

Что касается Ибрагимовича, то в нынешнем сезоне чемпионата Италии 40-летний футболист отыграл 19 матчей, забил 8 голов и отдал 2 голевых паса. Кроме того, он отыграл четыре матча в Лиге чемпионов, но не отметился голевыми действиями на поле.