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Андрей Калайчев: Надеюсь, когда-нибудь «Локомотив» станет как «Бавария»

Московский клуб на своем поле обыграл нижегородскую команду российской премьер-лиги со счетом 2:1.
Андрей Калайчев: Надеюсь, когда-нибудь «Локомотив» станет как «Бавария»
23 апреля 2022 23:02
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Локомотив»

Экс-защитник сборной СССР и «Локомотива» Андрей Калайчев, отыгравший за команду в 80-е годы больше 100 матчей, отметил победу железнодорожников над «Нижним Новгородом» в 26-м туре РПЛ.

– Хорошая победа над «Нижним». Отмечу, что тренерский штаб в «Локо» умело управляет коллективом. Но из-за того, что команда сама по себе молодая, ребятам еще работать и работать. И это нормально: странно было бы, если бы все пришло сразу. Главное – у тренеров есть понимание того, как справляться с трудностями. Да, игроки уже, конечно, психологически устойчивы. Но опыт при этом важен, его не хватает, а именно в таких битвах он и приобретается. Опыта доминирования в том числе – когда ты ведешь в два мяча и уже не даешь сопернику поднять головы. Надеюсь, когда-нибудь «Локомотив» станет как «Бавария», которая, если уж поведет против условного «Хоффенхайма» 2:0, дальше будет катать мяч спокойно, не тратя лишних усилий. Еще раз скажу: все придет, - сказал Калайчев.

Добавим, что «Локомотив» набрал 41 очко после 25 матчей в чемпионате России и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

источник: «Советский спорт»
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