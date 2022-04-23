Андрей Калайчев: Надеюсь, когда-нибудь «Локомотив» станет как «Бавария»

Экс-защитник сборной СССР и «Локомотива» Андрей Калайчев, отыгравший за команду в 80-е годы больше 100 матчей, отметил победу железнодорожников над «Нижним Новгородом» в 26-м туре РПЛ.

– Хорошая победа над «Нижним». Отмечу, что тренерский штаб в «Локо» умело управляет коллективом. Но из-за того, что команда сама по себе молодая, ребятам еще работать и работать. И это нормально: странно было бы, если бы все пришло сразу. Главное – у тренеров есть понимание того, как справляться с трудностями. Да, игроки уже, конечно, психологически устойчивы. Но опыт при этом важен, его не хватает, а именно в таких битвах он и приобретается. Опыта доминирования в том числе – когда ты ведешь в два мяча и уже не даешь сопернику поднять головы. Надеюсь, когда-нибудь «Локомотив» станет как «Бавария», которая, если уж поведет против условного «Хоффенхайма» 2:0, дальше будет катать мяч спокойно, не тратя лишних усилий. Еще раз скажу: все придет, - сказал Калайчев.

Добавим, что «Локомотив» набрал 41 очко после 25 матчей в чемпионате России и занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.