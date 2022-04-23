Гол Месси дальним ударом принес «ПСЖ» ничью с «Лансом» и чемпионство в Лиге 1

Сегодня, 23 апреля, на стадионе «Парк-де-Пренс» состоялся матч 34-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Лансом». Встреча завершилась ничьей 1:1
Единственный гол у парижан на счету у Лионеля Месси на 68-й минуте. У «Ланса» забил Жан Корентен (88)
Таким образом, «ПСЖ» досрочно выиграл внутренний чемпионат и вернул себе первую строчку спустя год перерыва - в прошлом сезоне «Лилль» триумфально завершил розыгрыш Лиги 1.
«ПСЖ» набрал 80 баллов после 34-х матчей, на счету у «Ланса» седьмое место и 54 очка.
Следующий матч подопечные Маурисио Почеттино сыграют 29 апреля в гостях со «Страсбуром», а «Ланс» примет «Нант» днем позже.
Лига 1
34-й тур
«ПСЖ» - «Ланс» 1:1
Голы: Месси 68, - Жан 88
источник: «Советский спорт»