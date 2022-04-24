Сухина считает, что судья Матюнин правильно удалил двух игроков «Крыльев Советов» в игре с «Химками»

Бывший арбитр ФИФА Станислав Сухина оценил решения судьи Алексея Матюнина в матче 26-го тура чемпионата России между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1).

Отметим, что самарский клуб доигрывал встречу вдевятером после того, как Матюнин удалил полузащитника Дениса Якубу, получившего вторую желтую карточку на 45-й минуте, а также защитника Гленна Бейла (61-я минута).

– В конце первого тайма в моменте с пенальти была задержка – это фол и желтая карточка. Фол Бейла на Мирзове – стопроцентная красная карточка, – цитирует Сухину портал «Метарейтинг».

Добавим, что «Химки» набрали 28 очков и расположились на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» занимают седьмую строчку (38 очков).

1 мая подмосковная команда на своем поле примет «Уфу», а самарцы в тот же день сыграют в гостях со «Спартаком».