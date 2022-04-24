Глава РПЛ выразил недовольство судейскими решениями Мешкова в матче «Ростов» – «Спартак»

Президент РПЛ и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц поделился мнением по поводу работы арбитра Виталия Мешкова в матче 26-го тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» (3:2).

Отметим, что в прошедшей встрече судья не засчитал два гола московской команды из-за офсайдов, а также поставил два 11-метровых удара в ворота красно-белых, которые удачно реализовал соперник.

– Будем ждать очередное обращение от «Спартака» в ЭСК. Буду ждать решения ЭСК. Очередное безобразие от наших судей! Я очень недоволен судейством, – цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

Также глава РПЛ уточнил, что Мешков принял неверное решение, отменив гол «Спартака» на 52-й минуте из-за положения «вне игры».

Добавим, что «Ростов» одержал свою четвертую победу кряду в РПЛ и поднялся на восьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Что касается «Спартака», то подопечные Паоло Ваноли идут девятыми (31 очко)