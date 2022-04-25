Игнатьев выразил мнение, что «Динамо» лишилось шансов на чемпионство после поражения от ЦСКА

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев оценил вероятность того, что «Динамо» может стать чемпионом РПЛ в сезоне-2021/22.

Отметим, что сегодня, 24 апреля, бело-голубые потерпели минимальное поражение от ЦСКА (0:1) в матче 26-го тура РПЛ. Команда Сандро Шварца уступила впервые за последние шесть игр чемпионата.

– «Шансов у «Динамо» на первое место нет. При всем моем уважении, нужно быть реалистами. Игра «Динамо» в 2021 году завораживала и предвкушала значительные успехи у клуба, но после сегодняшней игры, думаю, все закончилось, – цитирует Игнатьева «Газета.Ru».

Добавим, что в данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка. При этом у петербуржцев есть один матч в запасе.

30 апреля бело-голубые сыграют дома против «Урала».