«Ювентус» одержал волевую победу над «Сассуоло» благодаря голу Мойзе Кина

В матче 34-го тура чемпионата Италии туринский «Ювентус» на выезде оказался сильнее «Сассуоло». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Старой синьоры».
Счет на 39-й минуте открыл форвард хозяев Джакомо Распадори. Гости отыгрались на 45-й минуте усилиями нападающего Пауло Дибалы. Победу же туринцам на 88=й минуте принес форвард Мойзе Кин.
Таким образом, команда Массимилиано Аллегри с 66 очками осталась на четвертой позиции турнирной таблицы Серии А. Подопечные Алессио Дионизи располагаются на десятой строчке, имея в своем активе 46 очков.
В следующем туре «Ювентус» примет дома «Венецию» (1 мая), а «Сассуоло» сыграет на выезде с «Наполи» (30 апреля).
источник: «Советский спорт»