Силкин - о победе «Зенита» над «Краснодаром»: С чемпионством все давно было понятно

Экс-наставник московского «Динамо» Сергей Силкин дал комментарий после матча 26-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Зенит» (1:3).

«С чемпионством все давно было понятно. Можно было говорить о чем-то, если бы «Динамо» не потеряло ни одного очка. Да и то всегда нужно было бы смотреть, как сыграл бы «Зенит», - приводит слова Силкина «Чемпионат».

В составе победителей отличились Иван Сергеев (35-я минута), Малком (42-я) и Магомед Оздоев (88-я). «Краснодар» ответил забитым голом в исполнении Ираклия Манелова (73-я).

Таким образом, команда Сергея Семака с 58 очками продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Александра Сторожука располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 39 очков.

В следующем туре «Зенит» примет дома московский «Локомотив», а «Краснодар» сыграет на своем поле с «Ростовом». Обе встречи состоятся 30 апреля.