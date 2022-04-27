Зарема Салихова: Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что руководству РФС стоит пойти на более серьезные шаги, чтоб исправить ситуацию в судейском корпусе.

«Уже признаны ошибки в пользу соперников в 21-м, 22-м и 23-м турах. Ну, признают в 26-м и так далее до 30-го. Дальше что? Больше треша и фарса?» – сказала Салихова, чьи слова приводит «СЭ».

Также жена Федуна выразила мнение, что «Спартак» может стать жертвой арбитров в матчах Кубка России.

«Не удивлюсь, если на Кубок нам снова поставят Иванова и Мешкова, раз они наши кармические судьи», – заключила Салихова.

Напомним, в полуфинале Кубка России красно-белые сыграют с красноярским «Енисеем». Встреча состоится 11 мая и пройдет в Москве.