Президент «Наполи» объявил о переходе Кварацхелии

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в чемпионат Италии. Об этом заявил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
По словам функционера, клуб согласовал переход игрока с батумским «Динамо». Сделку официально закроют в летнее межсезонье. Заявление Де Лаурентиса приводит Radio Kiss Kiss Napoli.
Напомним, 21-летний Кварацхелия покинул «Рубин» 31 марта 2022 года. Он разорвал контракт с клубом и вернулся в чемпионат Грузии.
К слову, в составе казанцев футболист выступал с июля 2019-го. На его счету 73 матча, девять голов и 18 голевых передач.
источник: «Советский спорт»