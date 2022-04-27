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Президент «Наполи» объявил о переходе Кварацхелии

Трансфер будет оформлен по окончании сезона.
27 апреля 2022 14:59
автор: Артур Гичунцев

Бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия продолжит карьеру в чемпионат Италии. Об этом заявил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

По словам функционера, клуб согласовал переход игрока с батумским «Динамо». Сделку официально закроют в летнее межсезонье. Заявление Де Лаурентиса приводит Radio Kiss Kiss Napoli.

Напомним, 21-летний Кварацхелия покинул «Рубин» 31 марта 2022 года. Он разорвал контракт с клубом и вернулся в чемпионат Грузии.

К слову, в составе казанцев футболист выступал с июля 2019-го. На его счету 73 матча, девять голов и 18 голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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