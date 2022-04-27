Осинькин заявил, что понимает не пожавшего руку арбитру Глушенкова

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поступок полузащитника команды Максима Глушенкова, отказавшегося пожимать руку главному арбитру матча 26-го тура РПЛ против подмосковных «Химок» Алексею Матюнину.

«Поступок Глушенкова после матча с непожатой рукой арбитру понять могу. И считаю, что в такой ситуации у нас команда достаточно дисциплинировано вела себя на поле. Два удаления, совершенно никак не связаны с дисциплинарными моментами. Это совершенно ошибочные или, как у Бейла, случайные моменты. Поведение ребят было вполне достойным, - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, по ходу матча Матюнин удалил двух футболистов самарцев - Гленна Бейла и Дениса Якубу. В результате игравшие с 61-й минуты вдевятером волжане уступили со счетом 1:4.