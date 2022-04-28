«Зенит» получил разрешение на максимальное заполнение стадиона

«Зенит» сообщил, что получил разрешение на стопроцентную заполняемость стадиона.
Сине-бело-голубым дома осталось провести два матча: 30 апреля с «Локомотивом» и 7 мая против «Химок». Обе встречи пройдут в рамках российской премьер-лиги.
Напомним, что за четыре тура до конца чемпионата России «Зенит» лидирует с отрывом в шесть очков от второй команды турнира «Динамо». Подопечные Сергея Семака могут стать чемпионами уже в ближайшем туре, так как имеют преимущество над бело-голубыми в личных встречах (4:1, 1:1).
источник: ФК «Зенит»