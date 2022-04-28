Кварацхелия будет получать в «Наполи» один млн евро за сезон

Стали известны детали сделки по трансферу в «Наполи» полузащитника батумского «Динамо» Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, переход грузинского футболиста обойдется клубу в 10 млн евро. Отмечается, что зарплата вингера в новой команде составит один млн евро за сезон.

Ранее о трансфере футболиста объявил президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис. По его словам, переход оформят в летнее межсезонье.

Напомним, 21-летний Кварацхелия известен в России по выступлениям за «Рубин». Он покинул казанцев 31 марта 2022 года, разорвав контракт по собственному желанию.

К слову, в составе «Рубина» футболист выступал с июля 2019-го. На его счету 73 матча, девять голов и 18 голевых передач.