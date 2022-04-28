Дубль Дессерса принес «Фейеноорду» победу над «Марселем» в полуфинале Лиги конференций

В первом полуфинальном матче Лиги конференций роттердамский «Фейеннорд» дома обыграл французский «Марсель».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился нигериец Сириль Дессерс. Еще один мяч на счету Луиса Синистерры. Гости ответили голами Бамбы Дьенга и Жерсона.
Ответный матч пройдет 5 мая во Франции.
Лига конференций
Полуфинал. Первый матч
«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды) - «Рома» (Рим, Италия) - 3:2 (2:2)
Голы: Дессерс, 18; 48; Синистерра, 20 - Дьенг, 28; Жерсон, 40.
источник: «Советский спорт»