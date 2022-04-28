Цорн – о новичке «Локомотива»: Марко некоторое время находится «на радарах» европейских клубов

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о своих ожиданиях от новичка команды нападающего сборной Черногории Марко Раконьяца.

Сегодня клуб объявил, что 22-летний футболист заключил контракт до 2026 года и будет выступать за российский клуб под номером 77. Сумма трансфера не раскрывается.

«Марко уже некоторое время находится «на радарах» разных европейских клубов, поэтому мне особенно приятно, что он принял предложение перейти в «Локомотив». Он представляет тот профиль игрока, который мы искали: высокий, молодой и с перспективой. Марко постоянно вызывается в сборные своей страны, демонстрирует необходимые для форварда качества и забивает голы. Уверен, что в новом сезоне Марко качественно усилит линию атаки нашей команды», - приводит слова Цорна пресс-служба «Локомотива».

Напомним, с 2019 года футболист находился в системе сербского клуба «Чукарички». За основную команду он провел 59 матчей и забил 12 голов. Также на его счету три голевых паса. За сборную Черногории Раконьяц отыграл шесть матчей и отличился дважды.