«Лейпциг» Тедеско в конце сумел дожать «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы

В первом полуфинальном матче Лиги Европы «Лейпциг» на своем поле одержал минимальную победу над шотландским «Рейнджерс».
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч за пять минут до конца основного времени забил Анхелиньо.
Ответная игра пройдет 5 мая в Глазго.
Напомним, что «Лейпциг» тренирует бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско.
Лига Европы
Полуфинал. Первый матч
«Лейпциг» (Германия) - «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) - 1:0 (0:0)
Гол: Анхелиньо, 85.
источник: «Советский спорт»