Вячеслав Колосков: Карпин – один из лучших тренеров России. Он не должен просиживать штаны без дела

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил выступление «Ростова» под руководством Валерия Карпина.

Напомним, специалист вернулся в команду после отстранения сборной России от международных соревнований.

«Безусловно, возвращение Карпина в «Ростов» было верным решением. Я сразу сказал, что такой качественный специалист не должен сидеть без дела и просиживать штаны в нынешней ситуации.

Карпин – один из лучших и опытнейших тренеров России, он должен приносить пользу клубу, если есть такая возможность. Когда тренер сборной не загружен и может совмещать, нужно этим воспользоваться. Сейчас совмещение оправдывается в полной мере», – цитирует Колоскова Sport24.ru.

Ранее стало известно, что Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам апрельских матчей. В уходящем месяце его команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение.