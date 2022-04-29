РФС подготовил три варианта развития российского футбола в условиях санкций ФИФА и УЕФА

Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает различные варианты на случай, если санкции ФИФА и УЕФА останутся в силе на более длительный срок. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

По данным источника, руководство РФС рассматривает три сценария: «европейский», «азиатский» и «внутренний». Ознакомиться детальной информацией по каждому из них можно здесь.

Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили Россию от международных соревнований из-за геополитической ситуации. В частности, национальная сборная лишилась возможности сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а московский «Спартак» покинул 1/8 финала Лиги Европы.