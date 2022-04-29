Конте прокомментировал слухи об интересе «ПСЖ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте отреагировал на информацию о возможном уходе в «ПСЖ».

По данным СМИ, итальянский специалист встречался с руководством парижан и дал устное согласие на работу с командой. Кроме того, он уже составил список трансферных целей на летнее межсезонье.

«Мне приятно, что люди ценят мою работу. С другой стороны, это несправедливо по отношению к «Тоттенхэму». Подобные слухи ничего не приносят, кроме проблем.

Нужно прекратить фейковые новости. Впереди у нас пять матчей. Затем мы встретимся с руководством и примем лучшее решение», – сказал итальянец для BBC.

Напомним, Конте тренирует лондонцев с ноября 2021 года. В данный момент его команда занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав 58 очков.