Роман Терюшков: Я бы ввел серьезные санкции против игроков и тренеров за критику арбитров РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков предложил Российской Премьер-лиге рассмотреть вопрос о введении штрафных санкций против игроков и тренеров за оскорбление арбитров.

«Я бы, наверное, от себя лично рекомендовал лиге ввести штрафные санкции в отношении критиков судей. Давать оценку работе судей со стороны тренеров и игроков недопустимо в принципе, это должны делать компетентные органы, которые есть в лиге и союзе, Минспорте России. Плохая тенденция, когда с каждой игрой становится все больше критики. Я бы ввел штрафные санкции, серьезные санкции в отношении игроков, тренеров и клубов за критику судей», - приводит слова Терюшкова РИА Новости.

Отметим, что за последнее время ряд арбитров РПЛ были отстранены от своей работы на разные сроки. Причины таких решений - плохое качество обслуживания ключевых матчей лиги.