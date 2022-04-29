Три гола «ПСЖ» не позволили победить «Страсбур» в гостевом матче Лиги 1

Сегодня, 29 апреля, на стадионе «Стад де ла Мено» состоялся матч 35-го тура французской Лиги 1 между «Страсбуром» и «ПСЖ». Счет в этой встрече - 3:3.

Голы в составе хозяев забили Кевин Гамейро (3-я минута), Хабиб Диалло (75) и Антони Каси (90+2). У гостей дублем отметился Килиан Мбаппе (23, 68) и мяч забил Ашраф Хакими (64).

Таким образом, Мбаппе вышел на вторую строчку в списке лучших бомбардиров «ПСЖ» в Лиге 1 за всю историю, забив 114-й мяч. По этому показателю он обошел шведского нападающего Златана Ибрагимовича (113). На первой позиции располагается Эдинсон Кавани (138).

Таким образом, «ПСЖ» набрал 79 баллов и пребывает на первом месте в таблице в ранге чемпиона Франции, на счету «Страсбура» пятая строчка и 57 очков.

Следующий матч подопечные Маурисио Почеттино проведут 8 мая дома против «Труа», а «Страсбур» отправится в гости к «Бресту» днем ранее.

Лига 1, Франция

35-й тур

«Страсбур» - «ПСЖ» 3:3

Голы: Гамейро 3, Диалло 75, Каси 90+2, - Мбаппе 23, 68, Хакими 64

«Страсбур»: Зельс, Гильбер (Каси, 82), Джику, Ньямси, Перрен (Ле Маршан, 69), Лиэнар, Прцич (Ахолу, 77), Томассон (Сиссоко, 69), Белльгард, Гамейро, Ажорк (Диалло, 69).

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Кимпембе, Бернат (Мендеш, 81), Данилу Перейра, Верратти, Месси, Неймар, Мбаппе.

Предупреждения:

Белльгард (8), Прцич (41), Лиэнар (60), Неймар (73).