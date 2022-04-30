Иван Сергеев: Мое первое чемпионство и, дай Бог, не последнее

Нападающий питерского «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями после первого выигранного чемпионата страны в составе сине-бело-голубых.

«У меня дебют в РПЛ и сразу чемпионство. Конечно, сначала не верится, но сейчас уже осознаю. Мое первое чемпионство и, дай бог, не последнее. Расстройства нет, что не смог оформить хет-трик. Если справедливо все рассудили судьи, то значит так и должно быть. Главное, что мы выиграли», — передает слова Сергеева «Чемпионат».

Сергеев пополнил состав «Зенита» в зимнее трансферное окно, перейдя из самарских «Крыльев Советов» за 2,15 миллионов евро. В нынешнем сезоне РПЛ нападающий провел 26 матчей, в которых забил девять голов и отдал семь передач.

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Зенит» дома обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1 и с учетом поражения столичного «Динамо» от «Урала» (1:3) стал недосягаемым для преследователей.