«Лацио» обыграл «Специю» и обошел «Рому» в чемпионате Италии

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде одолел »Специю».

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей в составе которых отличились Сергей Милинкович-Савич, Чиро Иммобли, реализовавшмй пенальти, и Франческо Ачерби, забивший в добавленное арбитром время. В составе хозяев, трижды выходивших вперед, отличились Кельвен Амьен-Аду, Кевин Агудело и Петко Христов.

«Лацио» набрал 59 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице, опередив «Рому». «Специя» с 33 очками осталась 14-й.

Серия А

35-й тур

«Специя» - «Лацио» (Рим) - 3:4 (2:1)

Голы: Амьен-Аду, 9; Агудело, 35; Христов, 56 - Иммобиле, 33; Проведель, 54 (автогол); Милинкович-Савич, 68; Ачерби, 90.