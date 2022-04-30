Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» и упустил возможность обогнать «Барселону» в Примере

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сан Мамес» состоялся матч 34-го тура испанской Примеры между «Атлетиком» и «Атлетико Мадрид». Победу одержали хозяева со счетом 2:0.

Голами отличились Марио Эрмосо (8-я минута, автогол) и Иньяки Уильямс (56).

Таким образом, «Атлетик» набрал три очка и остался на восьмой строчке в таблице с 51 очком. У «матрасников» четвертая позиция и 61 балл.

Следующий матч подопечные Диего Симеоне проведут 8 мая дома против «Реала», а «Атлетик» примет «Валенсию» днем раньше.

Примера

34-й тур

«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» (Мадрид) 2:0

Голы: Эрмосо 8 (аг), Уильямс 56