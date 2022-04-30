Мадридский «Атлетико» проиграл «Атлетику» и упустил возможность обогнать «Барселону» в Примере

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Сан Мамес» состоялся матч 34-го тура испанской Примеры между «Атлетиком» и «Атлетико Мадрид». Победу одержали хозяева со счетом 2:0.
Голами отличились Марио Эрмосо (8-я минута, автогол) и Иньяки Уильямс (56).
Таким образом, «Атлетик» набрал три очка и остался на восьмой строчке в таблице с 51 очком. У «матрасников» четвертая позиция и 61 балл.
Следующий матч подопечные Диего Симеоне проведут 8 мая дома против «Реала», а «Атлетик» примет «Валенсию» днем раньше.
Примера
34-й тур
«Атлетик» (Бильбао) - «Атлетико» (Мадрид) 2:0
Голы: Эрмосо 8 (аг), Уильямс 56
источник: «Советский спорт»