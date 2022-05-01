Быстров заявил, что чемпионство «Зенита» должно подкрепляться результатами в еврокубках

Бывший полузащитник питерского «Зенита» Владимир Быстров рассказал о том, что многочисленные чемпионские титулы команды на внутренней арене не имеют большого веса, если клуб показывает низкие результаты в еврокубках.

«Любое чемпионство - праздник для команды, для сотрудников клуба, для болельщиков. Но нужно смотреть, как ты выступаешь дальше в Европе. Пока у «Зенита» в Европе подвижек нет, и это печально. Если бы чемпионство подкреплялось великолепным выступлением команды в еврокубках, было бы другое дело», - приводит слова футболиста телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Зенит» дома обыграл московский «Локомотив» со счетом 3:1 и с учетом поражения столичного «Динамо» от «Урала» (2:3) стал недосягаемым для преследователей.

Для наставника питерцев Сергея Семака этот титул стал четвертым подряд. По количеству побед в чемпионатах в качестве наставника он сравнялся с Валерием Газзаевым и Юрием Семиным. Впереди только Олег Романцев (восемь).