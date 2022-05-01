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Андрей Калайчев: «Локо» важно сконцентрироваться на оставшихся играх, еще можно зацепиться за тройку

В минувшую субботу железнодорожники уступили команде из Санкт-Петербурга в гостевом матче 27-го тура российской премьер-лиги со счетом 1:3.
Андрей Калайчев: «Локо» важно сконцентрироваться на оставшихся играх, еще можно зацепиться за тройку
01 мая 2022 14:01
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Локомотив»

Экс-защитник «Локомотива» и сборной СССР Андрей Калайчев не разочарован поражением от «Зенита».

— «Локо» начал матч неплохо, забил, хотя и не без помощи вратаря соперников... Примерно до середины второго тайма «Локо» выглядел с «Зенитом» на равных, играл с большим желанием, но сил на весь матч не хватило.

Ключевым фактором победы «Зенита», как и чемпионства, стал класс зенитовских латиноамериканцев. По технике, по уровню реализации с ними вряд ли кто-то может сравниться в РПЛ. Тем приятнее было смотреть на равную борьбу питерских легионеров и локомотивской молодежи, в первую очередь Карпукаса и Бабкина.

Позитивным моментом стал выход после долгого перерыва на поле Антона Миранчука, а также Камано. В концовке чемпионата их присутствие может очень помочь «Локо».

«Локомотиву» важно с максимальной концентрацией подойти к оставшимся четырем матчам, при нынешней плотности в турнирной таблице можно очень хорошо поправить итоговый результат, даже зацепиться за тройку.

Добавим, что «Локомотив» после 26 матчей чемпионата России занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. От занимающего третье место «Сочи» железнодорожников отделяет восемь очков.

В следующем матче «Локомотив» 4 мая на выезде сыграет против «Краснодара» в перенесенном матче 19-го тура РПЛ. 8 мая железнодорожники в рамках 28-го тура на своем поле встретятся с казанским «Рубином».

источник: «Советский спорт»
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