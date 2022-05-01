Анзор Кавазашвили: «Спартак» сейчас похож на топ-команду итальянского чемпионата!

Экс-вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили похвалил красно-белых по итогам матча 27-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

«Я давно не видел такой игры! Я даже подчеркну: игру двух команд! Честь и хвала главному тренеру самарцев.

Что касается Ваноли, то он сегодня делает команду, которую он изначально видел и представлял. «Спартак» сейчас похож на топ-команду итальянского чемпионата. Каждому футболисту итальянец нашел место в составе «Спартака». На любой позиции!», - передает слова ветерана Sport24.

Отметим, что »Спартак» набрал 34 очка и расположился на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.