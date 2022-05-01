Газизов оценил шансы «Уфы» избежать вылета из РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов после матча 27-го тура с «Химками» (1:1) оценил шансы команды остаться в РПЛ.

«Мы находимся там, где заслужили. Нельзя сказать, что что-то незаслуженное. У нас есть еще три игры, их надо выигрывать», - приводит слова Газизова «СЭ».

Счет на 31-й минуте открыл Илья Кухарчук. Гости отыгрались усилиями Гамида Агаларова, который в дополнительное время ко второму тайму реализовал пенальти.

Отметим, что «Химки» с 12-й минуты играли в меньшинстве. С поля был удален Эльмир Набиуллин.

Таким образом, команда Сергея Юрана с 29 очками поднялась на 11-ю позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Алексея Стукалова располагаются на 15-й строчке, имея в своем активе 23 очка.

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Зенитом», а «Урал» примет дома «Спартак». Обе встречи состоятся 7 мая.