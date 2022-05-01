«Арсенал» одержал выездную победу над «Вест Хэмом» и поднялся на четвертое место в АПЛ

Сегодня, 1 мая, состоялся матч 35-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Арсеналом». Победу одержали «канониры» со счетом 2:1.

В составе «молотобойцев» забитым мячом отличился Джаррод Боуэн (45-я минута). У победителей отметились Роб Холдинг (38) и Габриэл (55).

Таким образом, «Арсенал» поднялся на четвертое место АПЛ с 63 очками, «Вест Хэм» остался на седьмой строчке с 52 баллами.

Следующий матч подопечные Микеля Артеты проведут 8 мая дома против «Лидса», а «Вест Хэм» поедет в Германию для ответной полуфинальной встречи с «Айнтрахтом» в Лиге Европы.

АПЛ

35-й тур

«Вест Хэм» - «Арсенал» 1:2

Голы: Боуэн 45, - Холдинг 38, Габриэл 55

«Вест Хэм»: Фабианьски, Цоуфал, Крессуэлл, Зума, Фредерикс, Нобл (Соучек, 77), Лансини (Антонио, 71), Райс, Форнальс, Бенрахма (Ярмоленко, 81), Боуэн.

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу (Соареш, 78), Холдинг, Габриэл, Нуну Тавареш, Смит-Роу, Джака, Эль-Ненни, Эдегор, Нкетиа, Мартинелли, Сака.

Предупреждения:

Сака (48), Боуэн (52).