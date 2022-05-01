Валерий Непомнящий - об Артеме Дзюбе: Работу он найдет, или ему найдут

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий охарактеризовал нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбу, а также поделился своими мыслями о его будущем.

«Его почему-то относят только категории больших центрфорвардов, хотя он обладает и другими качествами. Он хорошо взаимодействует с партнерами, способен играть из глубины.

Он играл в Томске, Туле, Ростове, и везде себя проявлял. В совершенно других условиях, где к нему были совершенно иные требования. Вопрос сейчас в том, насколько он нужен и важен для «Зенита». А работу он найдет, или ему найдут», - приводит слова специалиста «Спорт день за днем».

Напомним, в текущем сезоне Дзюба провел 35 матчей, в которых забил 13 мячей.

В сезоне 2009/10 Дзюба выступал за «Томь» под руководством Непомнящего.