Брайан Идову: Агаларову стоит доказать, что у него нет синдрома второго сезона

Защитник «Химок» Брайан Идову высказался об игровых качествах лучшего бомбардира «Уфы» и РПЛ Гамида Агаларова.

«Агаларов сильнее Дзюбы и Смолова? В этом году он точно результативнее. Главное, каким у него будет второй сезон. В этом он молодец, а в следующем ему стоит доказать, что у него нет синдрома второго сезона и забить столько же. Тогда он покажет свой истинный класс. У Феди получалось это на протяжении нескольких сезонов», — сказал Идову Sport24.

Добавим, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В нынешнем сезоне футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 18 голов в 26 сыгранных матчах. Действующий контракт нападающего рассчитан до 31 декабря этого года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 4 миллиона евро.