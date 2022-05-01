Юран рассчитывает на Жиркова и Мамаева к матчу с «Зенитом»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о состоянии травмированных полузащитников Юрия Жиркова и Павла Мамаева перед матчем 28-го тура РПЛ с «Зенитом».

«У Мамаева небольшое повреждение, сейчас восстанавливается. Юра тренируется, к «Зениту», надеемся, будет готов. Задействуем всех по возможности, Пашу в том числе», - приводятся слова Юрана на сайте клуба.

В общей сложности оба футболиста провести три матча с момента перехода в команду.

Матч против «Зенита» состоится 7 мая на «Газпром-Арене».