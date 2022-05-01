«Даже трибуны не смогут их замотивировать». Булыкин - об оставшихся матчах «Спартака» в сезоне

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что игрокам «Спартака» очень трудно будет найти мотивацию на остаток сезона-2021/22.

«Понятно, что найти им мотивацию будет трудно, учитывая то, какие зарплаты у них, и то, что ни за что они не бьются. Ни за Лигу чемпионов, ни за Лигу Европы.

Поэтому оставшиеся игры в чемпионате будут без мотивации, даже трибуны не смогут их смотивировать. Единственное, что сможет — это Кубок России», — заявил Булыкин «Газете.Ru».

Добавим, что после 27 туров «Спартак» пребывает на десятом месте в таблице РПЛ с 34 очками. Команда смогла выйти в плей-офф Лиги Европы, однако красно-белые не получили возможность выступить в 1/16 финала турнира из-за санкций УЕФА и ФИФА в отношении российских клубов.

11 мая подопечные Паоло Ваноли сыграют против «Енисея» в рамках полуфинала Кубка России.