Квинси Промес: К сожалению, порой нам нужно пропустить, чтобы проснуться

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес прокомментировал результат матча 27-го тура РПЛ, в котором красно-белые нанесли поражение самарским «Крыльям Советов».

«Что сказал Ваноли в перерыве? Он попросил сохранять спокойствие. Сделал правильные тактические ходы, которые позволили нам играть в более атакующем стиле. К сожалению, порой нам нужно пропустить, чтобы проснуться. Мы должны исправить это, должны играть на максимуме с первых минут. И если проведем оставшиеся матчи так, как второй тайм с «Крыльями», то достойно завершим сезон. Я уверен», - приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака», который, набрав 34 очка, все равно остался на десятой позиции в турнирной таблице, однако отдалился от зоны переходных матчей за право сохранить прописку в РПЛ.

Кроме того, красно-белые продолжают выступление в Кубке России. 11 мая в полуфинале подопечные Ваноли примут на своем поле красноярский «Енисей». Другую пару составили московское «Динамо» и владикавказская «Алания».

Решающий матч пройдет 29 мая в столичных «Лужниках».