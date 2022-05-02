В Италии стали известны все клубы, которые сыграют в следующем сезоне Лиги чемпионов

В воскресенье, 1 мая, состоялся матч 35-го тура итальянской серии А между «Ромой» и «Болоньей». Встреча завершилась нулевой ничьей.

Таким образом, подопечные Жозе Моуриньо остались на пятой строчке с 59 очками за три тура до окончания розыгрыша чемпионата.

Напомним, в групповой этап Лиги чемпионов от Италии напрямую квалифицируются четыре команды. Таким образом, в следующем розыгрыше ЛЧ от Италии сыграют «Милан», «Интер», «Наполи» и «Ювентус».

После 35 сыгранных туров «Милан» располагается на первом месте в Серии А, набрав 77 очков. Второй – «Интер» (75). «Наполи» находится на третьем месте, у команды 70 очков. «Ювентус» пребывает на четвертой строчке (69).