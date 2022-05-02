Валерий Газзаев: ЦСКА не показал в матче с «Ахматом» ни игры, ни результата

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался относительно игры команды в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:2).

Отметим, что грозненский клуб одержал первую победу над армейцами с 2017 года.

«Абсолютно заслуженная победа «Ахмата». ЦСКА оставил, мягко говоря, не лучшее впечатление. «Ахмат» на протяжении всего матча играл агрессивно, качественно. К сожалению, ни игры, ни результата ЦСКА не показал. А следующий матч с «Сочи» будет определяющим в борьбе за призовое место», — приводит «Чемпионат» слова Газзаева.

ЦСКА после матча с «Тереком» остался на четвертом месте в таблице с 47 очками. Следующий матч красно-синие проведут дома 7 мая против «Сочи».