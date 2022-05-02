«Арсенал» сыграл вничью с «Нижним Новгородом»

В матче 27-го тура РПЛ тульский «Арсенал» дома сыграл вничью с «Нижним Новгородом».

Встреча завершилась со счетом 2:2. По ходу матча гости вели 2:0 после мячей Кирилла Гоцука и Николая Калинского, однако хозяева сумели спасти матч усилиями Сергея Ткачева и Евгения Луценко. Кроме того, на 66-й минуте Джордже Деспотович не реализовал пенальти.

«Арсенал» набрал 22 очка, но не смог покинуть последней строчки в турнирной таблице. Нижегородцы с 29 очками занимают 11-е место.

РПЛ

27-й тур

«Арсенал» (Тула) - «Нижний Новгород» - 2:2 (1:2)

Голы: Ткачев, 45; Луценко, 71 - Гоцук, 18; Калинский, 30.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Беляев, Сокол, Степанов, Ткачев (Хабибов, 84), Чаушич, Кангва (Марков, 60), Гулиев, Костадинов, Деспотович (Луценко, 70).

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Гоцук, Каккоев, Масоэро, Стоцкий, Калинский, Шарипов (Горбунов, 69), Кравцов, Сулейманов (Милсон, 74), Эннин (Миладинович, 90).

Предуперждения: Сокол, 32; Чаушич, 89 - Сулейманов, 50.

Не забитый пенальти: Деспотович, 66.