Вратарь «Уфы» Беленов пропустит как минимум 3 месяца из-за травмы голеностопа

Вратарь «Уфы» Александр Беленов пропустит минимум три месяца из-за травмы голеностопа в результате столкновения с полузащитником «Химок» Эльмиром Набиуллиным в 27-м туре РПЛ.

«У него большие проблемы с голеностопом, повреждены около 50% связок и два колена. Месяца три восстановления, это минимально. Будем понимать, нужно хирургическое вмешательство или нет», - приводит слова Газизова ТАСС.

Напомним, на девятой минуте встречи 27-го тура против подмосковных «Химок» полузащитник хозяев Эльмир Набиуллин въехал прямыми ногами в Беленова и получил прямую красную карточку.

Александр не смог самостоятельно покинуть поле и был заменен на Антона Чичкана. После матча главный тренер уфимцев Алексей Стукалов сказал, что голкипер повредил одновременно и голеностоп, и колено, поэтому травма носит серьезный характер.