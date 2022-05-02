«Пока я вижу такой путь». Тренер российских пляжников - об извлечении пользы из санкций УЕФА

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал, как можно поднимать отечественный футбол в период продления санкций УЕФА.

«Что касается сборных, то проводить учебно-тренировочные сборы, какую-то дополнительную ввести селекцию на этих сборах, договариваться с теми сборными, которые готовы сыграть с нами товарищеские матчи. Пока я вижу такой путь. Футбол никуда не денется, должно пройти какое-то время и будут приняты цивилизованные решения, которые позволят нам вернуться в футбольную семью», - приводит слова специалиста ТАСС.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.