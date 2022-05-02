«Запрещают играть русским, но разрешают трансгендерам». Депутат Милонов - об отстранении России

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал решения УЕФА в сторону российского футбола на очередном Конгрессе организации.

«Спорта больше не существует. США и их союзники похоронили мировой спорт. Россия является хранительницей чистого спорта в мире. Надо оставаться на этих принципах.

Сейчас запрещают играть русским, но разрешают играть трансгендерам. Выбор между трансгендерами и русскими сделан в пользу первых.

Через год, два, три это все превратится в извращенческую кавалерию, и нам нельзя будет играть по другим этическим нормам. Просто будет невозможно это делать. Мы из этой дьявольской обоймы выпали», - приводит слова Милонова «РБ-Спорт».

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.