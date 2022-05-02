«Манчестер Юнайтед» разгромил «Брентфорд» и снова включился в борьбу за попадание в Лигу чемпионов

В матче 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле нанес крупное поражение «Брентфорду».
Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Бруну Фернандеш, Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, и Рафаэль Варан.
Подопечные Ральфа Рангника набрали 58 очков и теоретически могут вмешаться в борьбу за место в Лиге чемпионов в будущем сезоне, однако эти шансы скорее теоретические.
«Брентфорд» с 40 очками занимает 14-е место в турнирной таблице.
АПЛ
35-й тур
«Манчестер Юнайтед» - «Брентфорд» - 3:0 (1:0)
Голы: Фернандеш, 9; Роналду, 61 (с пенальти); Варан, 72.
источник: «Советский спорт»