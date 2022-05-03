Зарема Салихова выступила против чемпионского коридора для «Зенита» на матче со «Спартаком»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на предложение сделать для «Зенита» чемпионский коридор в матче между командами 29-го тура РПЛ.

«Каррера и Камоцци предлагают устроить коридор «Зениту»? Не знаю, какие в Италии традиции. На стадионе «Спартака» таких ритуалов нет. Пусть «Сочи» и «Нижний Новгород» устраивают», – приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Напомним, питерцы гарантировали себе золотые медали по результатам 27-го тура, в котором обыграли на своем поле столичный «Локомотив» со счетом 3:1. Кроме того, на руку «Зениту» сыграло и домашнее поражение преследовавшего его московского «Динамо» от екатеринбургского «Урала» (2:3).

Встреча 29-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 15 мая в Москве. Начало в 16.30 по московскому времени.