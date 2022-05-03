Депутат «Единой России» предложил вернуть Кубок РПЛ и перейти в Азию

Депутат партии «Единая Россия» Государственной думы РФ Дмитрий Пирог предложил свои варианты реформ российского футбола в условиях продления санкций УЕФА.

«У нас наконец-то появилась реальная возможность, чтобы наши соревнования заиграли новыми красками. Тот же Кубок России. Возможно, что пришло время учредить Кубок Премьер-лиги. У нас наконец-то появилась реальная возможность, чтобы наши соревнования заиграли новыми красками. Тот же Кубок России. Возможно, что пришло время учредить Кубок Премьер-лиги.

Думаю, что пришло время серьезно рассмотреть возможность перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Никто не знает, как долго мы будет отлучены от европейского футбола», - приводит слова политика пресс-служба партии.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские клубные команды будут отстранены от еврокубков в сезоне 2022/23. Кроме того, национальная команда исключена из состава участников Лиги наций, а заявки страны на проведение Евро-2028 и Евро-2032 отклонены.

Ранее сборная России не смогла побороться за право принять участие в ЧМ-2022, поскольку была отстранена ФИФА от стыковых матчей.