«Ливерпуль» совершил камбэк в ответной игре с «Вильярреалом» и уверенно вышел в финал Лиги чемпионов

Сегодня, 3 мая, на стадионе «Эль-Мадригал» состоялся ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ливерпулем». Победу одержали «мерсисайдцы» со счетом 3:2.

Хозяева забили два гола в первом тайме усилиями Диа (3-я минута) и Франсиса Коклена (41). Таким образом, подопечные Унаи Эмери за один тайм нивелировали преимущество в серии.

Тем не менее, в середине второго тайма «Ливерпуль» ответил своими двумя забитыми мячами: отличились Фабиньо (62) и Луис Диаш (67). На 75-й минуте сенегалец Садио Мане забил в пустые ворота и установил окончательный счет в матче - 3:2.

Таким образом, общий результат в противостоянии 5:2 в пользу подопечных Юргена Клоппа. «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» - «Реал» Мадрид (4:3 после первой игры).

Лига чемпионов

1/2 финала, ответный матч

«Вильярреал» - «Ливерпуль» 2:3

Голы: Диа 3, Коклен 41, - Фабиньо 62, Диаш 67, Мане 75

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 79), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 68), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 68), Диа (Пако Алькасер, 80).

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 80), Тиаго Алькантара (Джонс, 80), Фабиньо (Милнер, 84), Кейта (Хендерсон, 79), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 46).

Предупреждения:

Капу (63), Александер-Арнолд (77), Ло Чельсо (81), Пау Торрес (85).

Удаление:

Капу (85).