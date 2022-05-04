«Крылья Советов» планируют выкупить Барача у «Сочи»

«Крылья Советов» хотят выкупить у «Сочи» защитника Матео Барача.

Как сообщает «РБ Спорт», тренерский штаб самарской команды видит 27-летнего футболиста в своем составе на следующий сезон. В какую сумму обойдется »Крыльям» покупка, пока не уточняется. Барач выступает за клуб из Самары на правах аренды до конца текущего сезона.

Напомним, что защитник перешел в «Сочи» из австрийского «Рапида» свободным агентом.

За южан Барач провел14 матчей. В составе «Крыльев Советов» хорват сыграл четыре встречи, в которых забил один гол.