Черников принес «Краснодару» победу над «Локомотивом» и оставил «быков» вдевятером

В перенесенном матче 20-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле обыграл московский «Локомотив».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 83-й минуте забил защитник «быков» Никита Черников красивым плотным дальним ударом. Отметим, что соперники доигрывали матч в неполных составах: на 48-й минуте главный арбитр Артем Чистяков удалил полузащитника гостей Константина Марадишвили, затем на 76-й уравнял составы, отправив отдыхать Руслана Апекова, а уже в добавленное время заставил досрочно покинуть поле автора гола.

Эта победа позволила «Краснодару» набрать 45 очков и продолжить борьбу за четвертое место. В настоящее время его занимает ЦСКА, у которого на два очка больше.

«Локомотив» с 41 очком остался шестым.

Напомним, в 28-м туре «быки» 8 мая сыграют в гостях с тульским «Арсеналом», а железнодорожники в этот же день примут на своем поле казанский «Рубин».

РПЛ

20-й тур

«Краснодар» - «Локомотив» (Москва) - 1:0 (0:0)

Гол: Черников, 90.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Исаенко, Литвинов, Ионов, Черников, Сперцян (Кокоев, 90), Кривцов (Апеков, 71), Волков (Якимов, 87), Манелов (Самко, 87), Олусегун.

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Бека Бека, Марадишвили, Керк (Миранчук, 74), Жемалетдинов (Карпукас, 54), Изидор, Кухта (Камано, 87).

Предупреждения: Черников, 90 - Едвай, 20; Рыбус, 36.

Удаления: Апеков, 76; Черников, 90 (2 ж.к.) - Марадишвили, 48.