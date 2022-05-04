Владимир Перегонцев: После двух поражений тренеры «Локо» должны устроить игрокам хорошую встряску

Экс-капитан и тренер «Локомотива» Владимир Перегонцев уверен, что матч между железнодорожниками и «Краснодаром» мог завершиться с более крупным счетом.

— По характеру игры можно было рассчитывать на куда большее количество голов, счет вроде 3:2 соответствовал бы ей больше. И заслуга в том, что встреча завершилась всего с одним голом, принадлежит вратарям.

Из относительно позитивных моментов можно выделить то, что оставшись в меньшинстве, «Локомотив» не стал наглухо закрываться, команда продолжила навязывать краснодарцам контригру.

После двух поражений подряд тренеры «Локомотива» должны устроить игрокам хорошую встряску, найти правильные слова и методы психологического воздействия. Подходы тут могут быть разные: игроков прошлых поколений заперли бы на несколько дней на базе, но сейчас такие методы не в моде. Возможно, тренерам стоит дать футболистам обсудить ситуацию самим, не вмешиваться, ведь в команде такие вопросы часто решаются внутри коллектива.

Добавим, что после 27 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 41 очко и расположился на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники 8 мая на своем поле сыграют против казанского «Рубина».