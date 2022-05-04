«Реал» забил два гола «Манчестер Сити» в концовке матча и перевел игру в дополнительное время

Сегодня, 4 мая, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» проходит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Победу в основное время одержал «Реал» со счетом 2:1.

Единственный гол у «горожан» забил Рияд Марез на 73-й минуте. У «Реала» отличился Родриго (90, 90+1).

Лига чемпионов

1/2 финала, ответный матч, основное время

«Реал» (Мадрид) - «Манчестер Сити» (Манчестер) 2:1

Голы: Марез 73, - Родриго 90, 90+1

«Реал Мадрид»: Куртуа, Карвахаль, Начо, Милитао, Менди, Модрич (Камавинга, 75), Кроос (Родриго, 68), Каземиро (Асенсио, 75), Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Фернандиньо, де Брюйне (Гюндоган, 72), Бернарду Силва, Родри, Фоден, Марез, Габриэл Жезус (Грилиш, 78).

Предупреждения:

Лапорт (9), Модрич (9), Карвахаль (65), Милитао (84).