Назван автор лучшего гола в полуфинале Лиги чемпионов

УЕФА подвел итоги голосования по выбору лучшего гола в полуфинале Лиги чемпионов.

Как сообщает пресс-служба организации, приз достался вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору. Его мяч, забитый в первом поединке с «Манчестер Сити» (3:4), оказался лучшим по мнению болельщиков.

К слову, на награду также претендовали полузащитник «Реала» Родриго, хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва, а также опорный полузащитник «Вильярреала» Франсис Коклен.

Ранее стало известно, что «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 28 мая и пройдет в Париже.